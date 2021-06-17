В Кощаково летом завершится строительство очистных сооружений по нацпроекту «Экология»

В селе Кощаково Пестречинского района Татарстана в этом году введут в эксплуатацию новые очистные сооружения по федеральному проекту «Оздоровление Волги». Работы близятся к завершению, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Необходимость в строительстве новых коммуникаций в селе Кощаково назрела давно. Существующие БОС не справлялись с нормативами сбросов, так как морально и технически устарели. Новые очистные сооружения абсолютно современны, они подземного исполнения и соответствуют действующим СНиПам и нормативам», — сообщил глава района Ильхам Кашапов.

Строительство БОС началось в прошлом году по национальному проекту «Экология», общий объем финансирования составляет 119,7 млн рублей. На сегодняшний объект готов на 93%, проведены строительно-монтажные работы, возведены корпуса и здания. Новые очистные сооружения присоединяются к существующей системе канализации. По проекту предусмотрена замена линии канализации внутри населенного пункта. К ней будут подключены школа, дом культуры и другие социально-культурные объекты.

Это вторые очистные сооружения, возведенные в Пестречинском районе благодаря национальному проекту «Экология». На первом объекте в Пестрецах сейчас проходят пуско-наладочные работы.

«В этом году на строительство и реконструкцию БОС Татарстану выделено 1,4 млрд рублей, из которых 81% — федеральные средства. Главная наша задача заключается в том, чтобы к 2024 году троекратно уменьшить загрязняющий сток в акваартерию, тем самым улучшить экологическое состояние Волги», — отметил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

В ходе федерального проекта «Оздоровление Волги» в Татарстане построено и реконструировано 11 очистных сооружений в 10 муниципальных образованиях. На сегодняшний день работы по реконструкции ведутся на крупном объекте – биологических очистных в Казани.

В России с 2019 реализуется национальный проект «Экология», разработанный на основании «майских указов» Президента Владимира Путина. Основными задачами проекта являются формирование комплексной системы обращения с ТКО, ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены, и др.