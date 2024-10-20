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В одном из сел РТ к дому ветерана Великой Отечественной войны заасфальтировали дорогу
В селе Кощаково Пестречинского района к дому ветерана Великой Отечественной войны Риаза Махмутова заасфальтировали дорогу.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в предыдущие годы во дворе многоквартирного дома по улице Центральная уже были проведены работы по республиканской программе «Наш двор». Для комплексного завершения данного участка в асфальте была обустроена дорога — дополнительный выезд с данного двора. Протяженность составляет около 100 метров. В этом доме как раз проживает 96-летний ветеран Великой Отечественной войны Риаз Махмутов.
Риаз Махмутов родился 1 ноября 1927 года. Молодого человека призвали в Красную Армию из родного Алькеевского района после окончания 9-го класса. Его направили учиться в Барышский автопарк в Ульяновской области, там готовили водителей.
Молодого водителя отправили в Брест, где для воинских частей ремонтировали и собирали автоколонны из «раненных» в бою автомашин. По завершению солдатской миссии в 1947 году Риаз Махмутович вернулся в родное село и пошел в 10 класс для продолжения учебы.
После окончания Казанского педагогического института уже с женой поехали работать в Каргалинскую среднюю школу Чистопольского района.
Риаз Махмутович проработал более 45 лет, из них 14 — директором Кощаковской средней школы. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР», а также его удостоили ряда боевых и трудовых наград.
Напомним, 2025-й объявлен в Татарстане годом Защитника Отечества. Об этом в своем обращении к Госсовету РТ сообщил Раис республики Рустам Минниханов.
«В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества», — заявил Минниханов.
Фото: пресс-служба Пестречинского района
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