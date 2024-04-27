В коррекционной школе Нижнекамска плетут браслеты выживания и делают окопные свечи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В коррекционной школе №18 города Нижнекамска воспитанники с нарушениями интеллекта активно помогают бойцам спецоперацции. Дети плетут браслеты выживания, готовят тару для изготовления окопных свечей, а ребята из начальных классов пишут письма и создают рисунки для солдат.

Изготовлением браслетов в основном заняты старшеклассники, этой нехитрой технике педагоги хотят обучить и ребят из среднего звена. Ученики коррекционной школы уже передали на фронт 20 браслетов.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Плести сети — это нам сложно, мы решили плести браслеты выживания. Это и моторику развивает, и пространственное мышление у детей. И мы стали осваивать плетение браслета. Не у всех сразу получается, но основная масса детей справляется. Вот первую партию мы уже отнесли, оказалось, что это очень востребовано, нужно, и мы продолжаем работать над созданием браслетов выживания. Чтоб нашим бойцам СВО передали потом», — рассказала учитель трудового обучения школы №18 для детей с ОВЗ Надежда Полякова.

Техника на первый взгляд очень легкая. Для изготовления браслета нужно 5 метров паракорда. Мальчики на уроке труда сделали станки для плетения, состоящие из деревяшки и трех гвоздиков. На них в определенном порядке по принципу макраме наматывают шнур. Самое сложное — сделать первый узел. Воспитанникам их особенности никак не мешают.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Сначала я делала по листочкам, не очень получалось. Потом потихоньку стало получаться, и даже понравилось очень. Хотела еще это делать. Потому что это и увлекательно, и полезно», -— заявила ученица 9-го класса Рамзия Вафина.

В столярной мастерской тоже кипит работа. Мальчики под чутким руководством своего главного наставника, учителя труда, готовят тару для окопных свечей. Из инструментов используются напильник и плоскогубцы. Ребята с аутизмом, ДЦП и другими нарушениями интеллекта ответственно подходят к этой работе. Баночки приносят все без исключения: и работники, и дети.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Задача такая: чтобы вот эти банки, которые нам принесли, они не так ровно нарезаны, у них там появляются острые концы. Мы их зачищаем, убираем. Сначала убираем, а потом ребята зачищают уже и готовые банки для свечей», — пояснил Ренат Калимуллин — преподаватель по трудовому обучению.

Начинали учащиеся со сбора продуктов и перевязочного материала. А сейчас они изготавливают сухой душ, создают рисунки и пишут солдатам трогательные письма.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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