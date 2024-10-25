«В Челябинской области задержан местный житель, <...> возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух лиц», – говорится в сообщении.
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В Коркино после беспорядков задержали стрелявшего по людям мужчину
В Коркине Челябинской области задержан местный житель, подозреваемый в стрельбе по двум мужчинам. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что в Коркине, где была убита женщина-таксист, местные жители вышли на улицы и начали устраивать беспорядки. В свою очередь подозреваемого в убийстве 40-летней женщины, занимающейся частным извозом, 17-летнего жителя Коркино задержали. По данным следствия, между потерпевшей и подозреваемым, следовавшим на такси к месту своего проживания, произошел конфликт, в результате которого юноша причинил женщине не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки.
Глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина добавила, что у женщины осталось двое несовершеннолетних детей, которым уже оказывается вся необходимая помощь.
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