В Корее выявили уникальный метод обжига кирпичей для создания базы на Луне

Метод производства кирпичей из лунного грунта для обитаемой базы на Луне разработали специалисты Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT). Материалы исследования были опубликованы в журнале Construction and Building Materials.

Метод основан на использовании микроволнового спекания, которое позволяет сделать лунный грунт твердым без достижения температуры плавления. Это открывает перспективы использования данного метода для строительства обитаемой лунной базы. Технология похожа на процесс обжига керамики и заключается в повышении температуры исходного материала для получения твердых строительных материалов.

В ходе эксперимента ученые использовали имитатор лунного грунта, который обладает прочностью, сравнимой с бетоном. Они также исследовали свойства корейского лунного симулятора (KLS-1) и ильменита (титаната железа) при разных температурах.

Выяснилось, что имитатор лунного грунта прозрачен для микроволнового излучения, что затрудняет его нагрев. Однако ильменит, благодаря своей уникальной кристаллической структуре, хорошо взаимодействует с микроволнами, что позволяет быстро достичь высокой температуры.

Таким образом, использование ильменита в качестве нагревательного элемента при строительстве лунной базы с использованием микроволнового спекания может быть эффективным и быстрым способом производства строительных материалов. Этот минерал широко распространен в составе лунного грунта и может быть добыт на естественном спутнике Земли.