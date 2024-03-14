«В копродукцию идут неохотно»: итогом дискуссии о кино станет резолюция в Минкульт России

Роза Ахмадиева отметила, что сегодня в сфере кино издается большое количество нормативных документов, а сотрудничество с регионами предоставляет широкие возможности для молодых кадров

Фото: предоставлено КазГИК

«Копродукция – это мировой тренд»

Летоисчисление татарстанского кинематографа ведется с 13 февраля 1924 года, когда было создано объединение «Таткино» с функциями выпуска фильмов на татарском языке, съемки кинохроники, управления прокатом и показа в кинотеатрах на территории ТАССР. Первым из мероприятий, которые объединение «Татаркино» запланировало по этому поводу, стал приезд в Казань руководителей главных киностудий Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Кыргызстана и Азербайджана. Вчера они собрались в Казанском государственном институте культуры, чтобы обсудить возможности совместных проектов с татарстанскими режиссерами, продюсерами, киноведами и директорами учреждений культуры.

Площадка казанского вуза была выбрана не случайно. По словам ректора Розы Ахмадиевой, стремительное развитие регионального кино в последние пять лет связано в том числе с подготовкой кадров и образовательными проектами. Она отметила, что сегодня в сфере кино издается большое количество нормативных документов, а сотрудничество с регионами предоставляет широкие возможности для молодых кадров – выпускников не только факультетов кино и телевидения, но и смежных специальностей – дизайнеров, художников, IT-специалистов. «Благодаря такому синтезу наши студенты продвигают свои стартапы для развития кино», – сообщила ректор. Она также отметила, что в рамках госпрограмм поддержки студенческих проектов ребята на базе КазГИК снимают свои первые короткометражные фильмы.

Миляуша Айтуганова: «Страны СНГ объединяют свои усилия, чтобы создать качественный продукт, работают над дальнейшим продвижением совместных фильмов» Фото: предоставлено КазГИК

Как подчеркнула модератор дискуссии, директор «Татаркино» и профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Миляуша Айтуганова, тема круглого стола тоже была выбрана не случайно. «Сегодня это тренд российского и зарубежного кинематографа. Особенно это актуально для постсоветского пространства. Страны СНГ объединяют свои усилия, чтобы создать качественный продукт, работают над дальнейшим продвижением совместных фильмов, расширяют возможности кинопроката и поиска качественной аудитории. В этом контексте в последнее время большую заинтересованность в совместной работе проявляют кинематографисты Узбекистана», – сказала она и напомнила о своем участии в качестве члена жюри национальной премии кинематографистов Узбекистана «Олтин хумо».

Фильм «Сумбуль» узбекские кинотеатры просили на Восьмое марта

Сотрудничество с другими странами в производстве и прокате фильмов началось в Узбекистане с того момента, когда его политика развернулась в сторону расширения внешних связей. «Мы активизировали работу с российскими кинематографистами в нескольких направлениях. Первое направление – образовательное. Мы открыли филиал ВГИКа в Ташкенте, он работает уже четвертый год. Второе – Дни кино России в Узбекистане и Узбекистана в России, мы ездим друг к другу, показываем фильмы. Третье направление – копродукция с кинематографистами, которые приезжают в Узбекистан с предложениями по использованию наших локаций в своих фильмах. Мы оказываем определенный сервис. Ежегодно к нам приезжают три-четыре больших кинокомпании», – рассказал гендиректор Национального агентства «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов.

Фирдавс Абдухаликов: «Мы активизировали работу с российскими кинематографистами в нескольких направлениях. Ежегодно к нам приезжают три-четыре больших кинокомпании» Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Успешным опытом копродукции с Татарстаном считается полнометражный фильм «Сумбуль» 2019 года. По словам узбекского спикера, многие кинотеатры страны запросили «хороший и добрый фильм» для показа к Международному женскому дню.

Национальное агентство Узбекистана также начинает работу над проектом «Мечеть» – о мечети в Санкт-Петербурге, построенной бухарским эмиром. Соглашение об этом заключено с руководителем киностудии «Лендок» Алексеем Тельновым. Спикер также рассказал об успешном сотрудничестве с телеканалом «Культура».

«Партизанская киностудия» пригласила казанских коллег на свое 100-летие

Киностудия «Беларусьфильм» была образована еще в советское время, за годы существования она выпустила более 650 художественных, около 3 тысяч документальных и около 300 анимационных фильмов. Ее фильмы «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Я родом из детства», «В августе 44-го», «Белые росы» составляют золотой фонд и российского кинематографа. В локациях киностудии снимаются военные фильмы, поэтому в народе ее прозвали «партизанской».

По словам директора «Беларусьфильма» Юрия Алексея, в данный момент происходит активная модернизация материально-технической базы студии, реставрация пленочного фонда и оцифровка Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

По словам директора «Беларусьфильма» Юрия Алексея, в данный момент происходит активная модернизация материально-технической базы студии, реставрация пленочного фонда и оцифровка. «У нас есть натурная площадка, два озера, построены блиндажи, деревни военного времени, там снимаются военные фильмы. Реставрируем гостиничный комплекс прямо в лесу, чтобы размещать там наших коллег на период натурных съемок. Сейчас у нас идет омолаживание коллектива, я приехал перенять опыт у своей коллеги Миляуши Айтугановой», – отметил спикер.

«Татарстан сейчас переживает то же, что Кыргызстан пять лет назад»

Феномен киргизского кинематографа в том, что он умеет делать очень хорошее кино за очень небольшие деньги. «Это страна, энтузиазм которой покорил Олимп кинематографа. В кинематографе Татарстана сегодня происходит то, что было в Кыргызстане примерно пять лет назад», – рассказала участникам разговора Айтуганова. Она предположила, что этот результат обусловен слаженной работой трех организаций: киностудии «Кыргыз тасмасы», Департамента кино [при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана] и Союза кинематографистов республики. На данный момент Кыргызстан занимает лидирующее место в сфере кинопроизводства.

Талантбек Толобеков: «В нашем прокате кыргызские фильмы успешно конкурируют с многомиллионными блокбастерами» Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«В нашем прокате кыргызские фильмы успешно конкурируют с многомиллионными блокбастерами», – отметил директор «Кыргыз тасмасы» Талантбек Толобеков. Он отметил, что все три организации занимаются продвижением национального киргизского кино на зарубежных платформах.

«Мне кажется символичным, что мы собираемся в момент трансформации киносистемы, переходим в сферу индустрии, бизнеса», – отметил он.

«Испытание аулом» собрало 34 миллиона рублей

Руководитель продюсерского центра российского Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин в качестве наглядного кейса привел в пример кинопроект Карачаево-Черкесской Республики «Испытание аулом». Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ, студии «Башкортостан» и частных инвесторов. «Фильм с небольшим бюджетом, снятый на местной истории, собрал порядка 34 миллионов рублей. Это самый кассовый региональный фильм. Энтузиасты из Карачаево-Черкесии проделали большую работу – это общение с диаспорой, Министерством просвещения, «Пушкинской картой», блогерами. Была достаточно мощная информационная поддержка, и, безусловно, получилось хорошее кино», – сказал Якунин.

Дмитрий Якунин: «Фильм «Испытание аулом» с небольшим бюджетом, снятый на местной истории, собрал порядка 34 миллионов рублей. Это самый кассовый региональный фильм» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Фонд помог представить проект на пяти популярных интернет-платформах. Как заверил спикер, продюсерский центр ФПРК как раз и будет заниматься продвижением подобного рода регионального кино. Ежегодно ФПРК, созданный в 2022 году, выделяет 150 миллионов рублей на производство документальных фильмов. Главной задачей фонда Якунин считает дистрибуцию этого кино.

Напомним, сценарная лаборатория ФПРК «Формула пути» прошла в декабре 2023 года, в ней приняли участие и два проекта из Татарстана – «Квартира №17» Юлии Захаровой и «AIDAR» Айсылу Хафизовой. Миляуша Айтуганова назвала лабораторию прекрасной образовательной платформой для молодых кинематографистов, а Дмитрий Якунин подчеркнул, что питчинги должны предваряться системной образовательной программой. Это позволит повысить качество проектов участников.

Айдар Омаров: «98% проката наших кинотеатров – это фильмы, снятые на частные деньги. У нас нет централизованного продвижения фильмов, как, например, в Кыргызстане» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Казахстан ежегодно производит больше фильмов, чем Россия

В Казахстане производится больше фильмов, чем в России, а наиболее востребованным в прокате является кино на казахском языке, отметил вице-президент по производству киностудии «Казахфильм» Айдар Омаров. Кинопроизводство в Казахстане развивается, по его словам, благодаря частным инвесторам, а прокат в стране окупается многократно.

«У нас частники поверили в кино, и вкладывать деньги в кинопроизводство стало новым трендом для бизнесменов, которые входят в список «Форбс». 98% проката наших кинотеатров – это фильмы, снятые на частные деньги. У нас нет централизованного продвижения фильмов, как, например, в Кыргызстане», – сказал Омаров.

Он также подчеркнул, что частные кинокомпании неохотно идут в копродукцию с российскими коллегами, потому что основная доля проката в Казахстане принадлежит фильмам на казахском языке и вложения частных инвесторов в кино окупаются в десятки раз. «Они снимают за малые деньги и вытаскивают из фильма большую прибыль. Условно, можно снять фильм за 100 млн тенге и снять кассу в миллиард тенге. И им не особо интересно заходить в копродукцию. Они делают локальное кино для локального проката», – сказал он.

По словам представителя Казахстана, киностудия «Казахфильм» сегодня проводит мощную модернизацию, занимается оцифровкой фонда фильмов, планирует ремонтировать существующие здания киностудии и построить три новых павильона и один кинотеатр.

Наталья Иванова: «Региональные кинематографисты и рады бы поддержать друг друга, но зачастую не могут» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Собравшиеся признали, что в сфере копродукции сегодня существует ряд проблем. Как отметила руководитель продюсерского центра «Хорошо продакшн» Наталья Иванова, инициативы кинематографистов регионов России и стран СНГ имеют частный характер. Для того чтобы сотрудничество вышло на новый уровень, необходимо заключение соглашений о сотрудничестве в области кино на более высоком уровне. «Региональные кинематографисты и рады бы поддержать друг друга, но зачастую не могут», – резюмировала она. Миляуша Айтуганова выступила с инициативой направления резолюции круглого стола в Министерство культуры РФ от имени представителей кинематографического сообщества стран СНГ, собравшихся в Казани.