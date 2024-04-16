В Копенгагене загорелось историческое здание биржи

По информации, опубликованной газетой Ekstra Bladet, знаменитая спиральная башня здания фондовой биржи в Копенгагене обрушилась вследствие мощного пожара. 400-летнее датское культурное наследие было уничтожено огнем, передает ТАСС.

В результате происшествия полиция оцепила большую территорию в центре города. Соответствующее оповещение о возгорании поступило в полицию в 08:43 мск, после чего на место происшествия были направлены экстренные службы. На данный момент нет достоверной информации о пострадавших.

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Здание биржи, построенное в первой половине XVII века, известно своей уникальной спиральной башней, которая была гордостью горожан. Однако к 09:00 мск башня окончательно обрушилась. Свидетели происшествия рассказали о попытках спасения ценных артефактов и картин от огня. Полиция Копенгагена призывает жителей и гостей города не выходить на улицы в центре без необходимости.