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Общество 22 марта 2025 11:44

В конструкцию Мергасовского дома установлены трещиномеры

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В конструкцию Мергасовского дома установлены трещиномеры
Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В строительные конструкции Мергасовского дома установлены контрольные маяки – трещиномеры, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия. Мониторинг технического состояния объекта продолжается.

«Для принятия обоснованных мер по стабилизации аварийного объекта 19 марта Комитетом РТ по охране ОКН в адрес лицензированной организации выдано разрешение на проведение комплексных научных исследований», – цитирует председателя Комитета по ОКН Ивана Гущина пресс-служба госоргана.

В рамках работы планируется проведение инженерно-геологических и карстологических исследований, а также комплексное инженерное обследование здания.

Запланировано бурение двух скважин глубиной 80 и 100 метров. По результатам обследования будет составлена программа геотехнического мониторинга конструкций и оснований.

Ранее появилась информация о возможности обрушения Мергасовского дома из-за карстового провала.

Рабочая группа при участии сотрудников Комитета РТ по ОКН и правообладателя объекта приступили к установлению причин.

Для принятия обоснованных мер по стабилизации аварийного объекта необходимы обследование прочности конструкций здания, оценка геологических параметров и характеристик грунтов территории.

#комитет рт по охране объектов культурного наследия #Иван Гущин
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