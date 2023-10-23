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В консолидированный бюджет Татарстана поступило более 395 млрд рублей
С января по сентябрь объем поступлений в консолидированный бюджет Татарстана составил 395,5 млрд рублей. Однако эти цифры не должны успокаивать — в республике нужно соблюдать жесткую финансовую дисциплину и создавать запас прочности, уверен Раис РТ Рустам Минниханов.
На республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана он отметил, что из 395,5 млрд рублей на собственные доходы пришлось 331,2 млрд.
«Эти объемы поступлений не должны нас успокаивать. Важно сохранить положительную динамику доходов. В текущих условиях ситуация может измениться в любой момент», — подчеркнул руководитель республики.
Так, заметил он, за девять месяцев значительно снизились платежи по налогу на прибыль предприятий нефтегазового комплекса, химического и нефтехимического производства, а также по некоторым предприятиям машиностроительного комплекса.
Кроме того, в республике важно продолжать системную работу по сокращению налоговой задолженности, объем которой составляет 13 млрд рублей.
В завершение он призвал министерства и налоговые органы оказать содействие производителям в части получения мер господдержки.
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