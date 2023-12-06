В консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге случился пожар

В Санкт-Петербурге в Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова случился пожар, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в доме на Театральной площади. Горение случилось на первом этаже здания. В данный момент проводится эвакуация людей.

Информации о пострадавших и площади пожара пока нет.