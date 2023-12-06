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Происшествия 6 декабря 2023 13:47

В консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге случился пожар

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В Санкт-Петербурге в Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова случился пожар, сообщает РИА Новости.

Возгорание произошло в доме на Театральной площади. Горение случилось на первом этаже здания. В данный момент проводится эвакуация людей.

Информации о пострадавших и площади пожара пока нет.

#пожар #Санкт-Петербург
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