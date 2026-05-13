В конкурсе «Знай наших» появилось новое направление для технологических брендов

В Татарстане продолжается прием заявок на всероссийский конкурс российских брендов «Знай наших». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила первый заместитель министра экономики Татарстана – директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Конкурс проводится с 2023 года Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс по поручению Президента России Владимира Путина. Итоги традиционно подводят в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

По словам Натальи Кондратовой, главная задача конкурса – показать разнообразие российских брендов, которые по качеству не уступают зарубежным аналогам, а во многих случаях превосходят их.

В этом году конкурс проходит уже в четвертый раз. Подать заявку можно до 1 июня. Министерство экономики Татарстана сопровождает участников от республики, помогает предпринимателям подготовить заявки и оказывает экспертную поддержку.

В 2025 году от Татарстана на конкурс поступило более 1,6 тыс. заявок. Два татарстанских бренда стали победителями в специальных номинациях.

Одним из успешных примеров стал бренд «Карин каса». После участия в конкурсе компания вошла в число брендов, отмеченных компанией «Аскона» в номинации «Интерьер». Представителей бренда пригласили на производственную площадку компании для знакомства с рабочими процессами и участия в стратегической сессии топ-менеджмента. Кроме того, бренд был представлен на Петербургском международном экономическом форуме в пространстве «Покупай российское».

Осенью 2025 года Раис Татарстана Рустам Минниханов отдельно отметил молодого предпринимателя, чей бренд вносит вклад в развитие экономики республики.

В этом сезоне конкурс обновили. Одним из главных новшеств стал блок «Технологичные бренды», который включает 15 направлений – от промышленности и энергетики до искусственного интеллекта, робототехники, кибербезопасности и космических технологий. Для каждой номинации предусмотрены партнеры из числа крупных компаний.

Как отметила Наталья Кондратова, это увеличивает шансы татарстанских брендов заявить о себе на федеральном уровне.

Победители конкурса смогут получить поддержку в продвижении на крупных онлайн-площадках и в торговых сетях, бесплатные рекламные кампании, доступ к образовательным программам и другие меры поддержки бизнеса.

«Призываю всех предпринимателей республики принять участие и получить возможность дальнейшего роста при содействии государства и крупных компаний страны», – подчеркнула спикер.