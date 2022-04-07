В конкурсе «Яз гүзәле» победила Айгуль Сабирзянова из КГЭУ
В Казани завершился межвузовский конкурс красоты и таланта «Яз гүзәле», который ежегодно проходит при Казанском государственном энергетическом университете. Его победительницей стала студентка КГЭУ Айгуль Сабирзянова.
Во время церемонии награждения Айгуль поблагодарила родителей, родных, одногруппников и вручила своей маме букет цветов.
«Путь к победе был нелегкий. Трудностей было много. Три недели родители, бабушка и дедушка, родные были моей поддержкой. Это наша общая победа. Я горжусь своими родными», — сказала она.
Финал конкурса «Яз гүзәле» проходил в культурном центре «Москва». За титул победительницы соревновались десять девушек из восьми вузов. Красоту и талант конкурсанток оценивало жюри, в которое вошли представители министерств, блогеры, артисты театра, руководители молодежных и женских организаций, партнеры конкурса и сотрудники КГЭУ.
В этом году конкурс проходил в тринадцатый раз. Мероприятие направлено на воспитание в молодом поколении уважения к татарской культуре, сохранение и популяризацию татарского языка.
Финалисткам конкурса были вручены букеты цветов и подарки от партнеров.
Победительница в номинации «Приз зрительских симпатий» определялась путем голосования на сайте электронной газеты «Интертат». И большая часть голосов была отдана Зухре Аглиуллиной, которая представляет Казанский кооперативный институт.
Также лучших определили еще в 10 номинациях:
«Самая умелая» — Язгуль Миннуллина;
«Самая смелая» — Зухра Аглиуллина;
«Самая интеллигентная» — Айгуль Сабирзянова;
«Самая творческая» — Ильвина Салихзянова;
«Самая шустрая» — Алсу Хабибуллина;
«Самая милая» — Алина Шамшутдинова;
«Самая умная» — Чулпан Курбанова;
«Самая смышленая» — Лейсан Хасанзянова;
«Самая приветливая» — Ильзия Назипова;
«Самая красивая» — Алина Ахметзянова.