В конкурсе «Татар сүзе» появилась специальная номинация для языков народов Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

Международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар сүзе» в этом году пополнился номинацией «Туган тел» («Родной язык»). В ней могут принять участие представители народов Татарстана с исполнением произведений на чувашском, марийском, мордовском, удмуртском языках. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото:©Солтан Исхаков/«Татар-информ»

Конкурс «Татар сүзе» проводится телерадиокомпанией «Татарстан-Новый век» при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.

Председатель оргкомитета конкурса, исполнительный директор телеканала «Шаян ТВ» Рамиля Сахабутдинова уверена, что участие представителей разных народов - это большая честь для конкурса, и еще выше поднимет ее уровень.

«К участию в новой номинации “Туган тел” мы приглашаем представителей народов, проживающих в нашей республике - чувашей, мордва, мари, удмуртов. Будут четыре призовых места. В Татарстане мы живем в дружбе и согласии с более чем 173 национальностями. Их участие в конкурсе «Татар сүзе» для нас большая честь», – сказала Рамиля Сахабетдинова.

Фото:©Солтан Исхаков/«Татар-информ»

Международный телевизионный конкурс художественного слова «Татар сүзе» в этом году проводится в четвертый раз. Как “Татар-информ” писал ранее, в этом году изменились номинации конкурса, а также вырос его премиальный фонд.