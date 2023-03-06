В конкурсе «Новая татарская песня» появилась номинация для композиций на военную тему

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

Конкурс «Яңа татар җыры» (“Новая татарская песня”) вводит новую номинацию для композиций военно-патриотического характера. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель фонда Рашита Вагапова, продюсер Рифат Фаттахов.

«Искусство никак не может оставаться в стороне от жизни и актуальных событий. В этом году мы на конкурс получили много песен на тему войны, патриотизма. Поэтому выделили их в отдельную номинацию “Когда зовет Родина”, выбрали две песни в этой тематике», – сказал продюсер.

В третьем сезоне конкурса «Яңа татар җыры» жюри прослушало 200 песен, из них лучшими признаны 14 композиций. Все они прозвучат на гала-концерте, который пройдет 18 марта в КРК «Пирамида».

«В прошлом году у нас в заключительном концерте были представлены 28 песен, а в этом году – четырнадцать. Однако их качество выше. Это уже третий сезон, поэтому мы можем позволить себе выбирать меньшее количество композиций, акцентируя внимание на качестве. В то же время на концерте прозвучат песни-победители предыдущих конкурсов, уже успевшие полюбиться зрителю», – рассказал Рифат Фаттахов.

Премиальный фонд конкурса «Новая татарская песня» – 2 млн рублей. Три лучшие композиции будут награждены призами в размере 200, 150 и 100 тысяч рублей. Конкурс был учрежден общественным фондом татарской культуры РТ имени Р.Вагапова в октябре 2019 года.

