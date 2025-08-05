В конкурсе наставников в Чувашии участвуют инструкторы и активисты центра «ВОИН» из РТ

Фото: центр «ВОИН»

В Чувашии стартовал четвертый полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

Со вчерашнего дня в Чебоксарах собрались 500 наставников из 41 региона Поволжья и Уральского федерального округа. Центр «ВОИН» выступил соорганизатором, а инструкторы филиала оценивали участников во время испытаний и собеседований.

Участникам предстоит пройти интенсивные испытания, включающие собеседование, работу над сложными кейсами и участие в образовательных программах, посвященных вопросам воспитания патриотизма среди молодежи.

Фото: центр «ВОИН»

«Мы видим высокий интерес к конкурсу. Он подтверждает, что в нашей стране патриотизм и наставничество стало нормой жизни, а конкурс объединяет целые поколения: школьников, студентов, педагогов, лидеров молодежных движений, героев специальной военной операции – людей разных возрастов и специальностей. Сам конкурс становится хорошей площадкой, где формируется ценная база знаний и опыта в сфере патриотического воспитания. И его мы будем брать на вооружение», – отметил командир Центра «ВОИН», Герой России и участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян.

Второй раз в конкурсе участвует старший инструктор по пилотированию БПЛА Цента «ВОИН» в Татарстане Равшан Рустамов. Год назад он прошел путь до финала и теперь вернулся сюда с новым опытом и амбициозными проектами.

Фото: центр «ВОИН»

Также в числе участников — представитель партнеров Татарстанского центра «ВОИН» – студент Казанского автотранспортного техникума имени Обыденнова Евгений Иванченко. Он возглавляет движение волонтеров «Победа», а параллельно является курсантом Центра «ВОИН».

Победители этого этапа получат шанс принять участие в финале конкурса, который состоится осенью в Казани. Именно там определят 400 лучших наставников, которым предстоит стать частью кадрового резерва государства и представителями молодежных проектов.