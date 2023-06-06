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Участница конкурса «Миссис Россия-2023» из Казани объяснила его важность
Хорошим опытом и возможностью «прокачать свою самооценку» назвала свое участие в конкурсе красоты для замужних женщин «Миссис Россия – 2023» жительница Казани Татьяна Неешпапа. В погоне за титулом ее и участниц еще из 82 регионов обогнала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар, сообщает ТАСС.
«Мы здесь абсолютно все разные, разного возраста, комплекции», — отметила Неешпапа.
Отмечается, что титул «Миссис Россия мира — 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска, которая также будет представлять Россию на конкурсе «Миссис мира — 2023». Звание «Миссис супермодель России» получила Екатерина Кудрявцева, «Миссис женщина Вселенной» стала Валентина Шаталова, а «Миссис Россия мира классик» — Олеся Миронова. Первое место в номинации «Миссис Россия Европа» присудили Юлии Шевченко, а титул «Миссис Россия Вселенная» — Алена Ярославцева.
На конкурсе также выбрали «Бабушку России» Ольгу Бурханову. А «Достоянием России» стала многодетная мать Светлана Котлова. Приз зрительских симпатий конкурса завоевала Анастасия Саркисян.
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