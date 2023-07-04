В конкурсе «Красавица Уява» примут участие 12 девушек из Татарстана и Чувашии

Фото: архив "Татар-информ".

На республиканском празднике «Уяв» в Алькеевском районе состоится конкурс красоты и талантов «Уяв пики» («Красавица Уява»). Восьмого июля в творческом состязании сразятся девять девушек из разных районов Татарстана, в которых компактно проживают чуваши, и три участницы из Чувашии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала председатель Союза чувашских женщин Татарстана и директор конкурса «Чувашская красавица» Сильвия Чаркина.

Красавицы представят Дрожановский, Буинский, Тетюшский, Нурлатский, Аксубаевский и другие районы республики. Они покажут «визитки» и творческие номера. На конкурс может заявиться любая девушка. Например, в прошлом году поступило 20 заявок.

«Девушки приедут накануне, мы с ними порепетируем пролог и хоровод, которые являются неотъемлемыми частями праздника», — отметила спикер.

В этом году на конкурсе красоты ожидается новшество. Если раньше девушки готовили кулинарное блюдо, то теперь они должны будут представить аутентичный костюм своей прабабушки.

«Это новшество ввели, чтобы молодежь заинтересовалась историей, своими корнями, раскопала в своих сундуках старинные костюмы, головные уборы. Чем это исследование закончилось, увидим на празднике „Уяв“», — заметила Сильвия Чаркина.

Параллельно с этим конкурсом проводится республиканский конкурс «Чувашская красавица Татарстана». В апреле этого года мероприятие прошло в Казани в 11-й раз, оно было приурочено к 175-летию со дня рождения просветителя чувашского народа Ивана Яковлева. Конкурс проводится начиная с 2002-го один раз в два года. Победительницы далее участвуют в конкурсе «Чувашская красавица России».

Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин отметил значимость этого конкурса. «Потенциал этого конкурса огромен, — поделился своим видением спикер. — В Татарстане проживают 96 тыс. чувашей. А согласно последним данным Всероссийской переписи, только в Алькеевском районе — 3,5 тыс.».