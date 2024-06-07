В конкурсе имени Каюма Насыри смогут участвовать все, кто старше 16 лет

фото: Солтан Исхаков, "Татар-Информ"

Первый республиканский конкурс краеведческих работ имени Каюма Насыри будет принимать заявки до октября, в конкурсе могут участвовать все желающие старше 16 лет. Об этом рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

«На основании указа Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова по случаю 200-летия Каюма Насыри в 2025 году пройдут масштабные мероприятия. Прием работ на конкурс начался 14 февраля. В общей сложности поступило 15 заявок. Есть возможность отправить работы в электронном формате. Прием заявок завершается 20 октября», – рассказал замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Конкурс проводится при партнерстве акционерного общества «Татмедиа».

«Информационное агентство “Татар-информ” активно участвует в различных исторических, краеведческих проектах. Уже несколько лет у нас работает проект «Миллиард.Татар». Мы видим, что люди очень интересуются историей. Конкурс имени Каюма Насыйри имеет большое значение, мы будем освещать его на всех наших ресурсах», – отметил главный редактор информагентства «Татар-информ» Ринат Билалов.

Награждение победителей пройдет до 1 декабря текущего года. Предусмотрены призы в размере 20, 30 и 40 тысяч рублей. Также будет специальный приз от организации «Татнефть-Наследие». С положением конкурса можно ознакомиться на сайте Минкульта Татарстана.

Основными целями конкурса является сохранение исторической памяти об истории Республики Татарстан, формирование целостного понимания значения изучения истории родного края, стимулирование учебно-познавательной и исследовательской деятельности подрастающего поколения, сбор информации из личных семейных, коллективных архивов, популяризация значимости исторического знания среди населения.

Конкурсные материалы могут быть выполнены в номинациях «История родного села, городских слобод и поселков», «Локальные мифы и легенды, места силы» (памятники природы, памятные и святые места и др.), «Артефакты прошлого» (описание истории музейных коллекций и отдельных экспонатов, исторических реликвий), «Краеведческие маршруты и путеводители».

Юлай Низаев