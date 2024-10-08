В конкурсе «Добро в эфире» появилась номинация «Семейное волонтерство»

Стартовала заявочная кампания республиканского конкурса «Добро в эфире», направленного на привлечение внимания средств массовой информации и общественности к деятельности добровольческого сообщества Татарстана. В этом году в нем появилась специальная номинация «Семейное волонтерство». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Конкурс “Добро в эфире” возник после социологического исследования, когда поняли, что большинство людей готово заниматься добровольческой деятельностью, но они не знают с чего начать. Поэтому мы решили награждать журналистов за освещение волонтерской работы», - добавила она.

Конкурс проводится по двум направлениям: зарегистрированные и незарегистрированные СМИ. Участниками могут стать редакции, отдельные авторы, авторские коллективы, представители студенческих СМИ высших учебных заведений РТ, организации и предприятия, которые освещают добровольческую деятельность, пояснил исполнительный директор «Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ» Айрат Мубаракшин.

«Призовой фонд конкурса составляет 250 тыс. рублей – по 25 тыс. для победителя в каждой из номинаций. Нововведение этого года – номинация “Семейное волонтерство”. Здесь достаточно свободная форма. Это может быть история любой семьи, увлеченной добровольческой деятельности», - добавил Мубаракшин.

Кроме того, в этом году появилось ограничение: у каждого участника есть возможность подать не более двух работ только по трем номинациям. Заявочная кампания продлится до 8 ноября на платформе «Добро.Конкурсы».

При этом с каждым годом интерес со стороны СМИ к конкурсу растет. Если в 2021 году поступило только 100 заявок, то в 2022 уже 123, а в 2023 – 131, заявил замгендиректора АО «Татмедиа» по социальным медиа, эксперт конкурса в 2022 и 2023 годах Арсений Соколов.

«С каждым годом работы на конкурсе получают все большую эмоциональную насыщенность и качественную составляющую. Важно доносить в медиаполе не только большой объем информации о добровольчестве, она должна передавать смыслы и идеи всего, что связано с волонтерством», - рассказал Соколов.

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года своим указом объявил 2024-й в России Годом семьи. В документе отмечалось, что решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.