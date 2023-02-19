В конгрессе США заявили о продвижении в вопросе поставки истребителей Киеву

Власти США должны дать Украине все необходимое, в том числе – истребители, о которых украинский лидер Владимир Зеленский просит своих западных коллег, заявил глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол. По его мнению, такие поставки могли бы сократить длительность конфликта.

«Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло. <…> Чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт», – приводит слова Маккола РИА Новости.

В то же время Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон регулярно обсуждает нужнды Киева в вооружениях. На вопрос о возможных поставках истребителей, она подчеркнула, что США напрямую связываются с украинцами, чтобы «быть уверенными, что они обучены для использования систем вооружения», которые предоставляются.

Напомним, ранее пять конгрессменов из обеих партий написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине американские истребители F-16. При этом сам Байден отрицал возможность таких поставок.