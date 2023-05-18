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В Конгрессе США заявили о планах внести законопроект об импичменте Байдену
На рассмотрение Конгресса США планируется внести законопроект о вынесении импичмента Президенту Джо Байдену. Об этих планах заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, обвинив главу государства в нарушении конституционных обязанностей по поддержанию охраны границ.
Политик убеждена, что Байден не обеспечивает блюдение норм иммиграционного законодательства и защиту границы с Мексикой.
«С наибольшей серьезностью я объявляю о моем намерении сегодня внести на рассмотрение статьи импичмента главе этого исполнительного органа «Америка на последнем месте» («America Last»), который работает с 20 января 2021 года над систематическим разрушением этой страны, Президента США Джо Байдена», – приводит РИА Новости выступление Грин на пресс-конференции.
Результатом политики Байдена она назвала прибытие в Америку 6 млн мигрантов из 170 стран, назвав их приезд «вторжением».
Напомним, ранее американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг призвал некоторых политиков, в том числе Байдена, уйти со своих постов, назвав их «военными преступниками».
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