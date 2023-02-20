В Конгрессе США заявили, что Зеленский толкает Штаты к новой мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский — актер, который пытается командовать военными США, призывая их к новой мировой войне. Таким мнением поделилась член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Он (Президент США Джо Байден) отправился на Украину, нацию вне НАТО, чьим лидером является актер, который, по всей видимости, сейчас отдает команды нашим военным Соединенных Штатов к мировой войне», — цитирует политика РИА Новости.

Она подчеркнула, что считает Байдена глупцом, которому необходимо объявить импичмент.

Напомним, что сегодня Президент США побывал на Украине с необъявленным визитом. Во время переговоров с украинским коллегой он объявил о новой поставке военной помощи Киеву на 500 млн долларов.