news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 20 февраля 2023 17:28

В Конгрессе США заявили, что Зеленский толкает Штаты к новой мировой войне

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент Украины Владимир Зеленский — актер, который пытается командовать военными США, призывая их к новой мировой войне. Таким мнением поделилась член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Он (Президент США Джо Байден) отправился на Украину, нацию вне НАТО, чьим лидером является актер, который, по всей видимости, сейчас отдает команды нашим военным Соединенных Штатов к мировой войне», — цитирует политика РИА Новости.

Она подчеркнула, что считает Байдена глупцом, которому необходимо объявить импичмент.

Напомним, что сегодня Президент США побывал на Украине с необъявленным визитом. Во время переговоров с украинским коллегой он объявил о новой поставке военной помощи Киеву на 500 млн долларов.

#США #Джо Байден #Владимир Зеленский
autoscroll_news_right_240_400
news_bot_970_100

Главное