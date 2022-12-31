В Конгрессе США предложили оценить последствия для вооруженных сил поставки Patriot Киеву

Исследовательская служба американского Конгресса подготовила для парламентариев сводку по поводу решения Белого дома передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Об этом сообщает RT.

«Поставка комплексов Patriot сейчас, а также вопрос о поставке Украине дополнительных комплексов Patriot в будущем представляют проблемы, которые будут стоять перед конгрессом как в законодательной, так и в надзорной сферах его деятельности», — сказано в документе.

Специалисты отмечают, что могут появиться угрозы, если комплексы изымут у Центрального или Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США.

Кроме того, если ЗРК передадут из запасов на территории страны, то это может воспрепятствовать циклам подготовки и модернизации.

Учитывая это, аналитики предлагают конгрессменам обсудить, как скажется на готовности армейских и боевых командований Штатов поставка Patriot Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о включении в новый пакет помощи Киеву стоимостью около 1,85 млрд долларов батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Президент РФ Владимир Путин при просьбе журналистов прокомментировать эту информацию отмечал, что российские Вооруженные силы способны уничтожить американские комплексы, поставленные Украине.