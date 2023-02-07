В конгрессе США потребовали прекратить тратить миллиарды долларов на помощь Киеву

Десятки миллиардов долларов тратит Вашингтон на Украину, участвуя в разжигании конфликта, заявил конгрессмен от Республиканской партии Мэтт Гетц на заседании палаты представителей. По его мнению, эти траты нужно прекратить, так как они не соответствуют национальным интересам США.

Такая поддержка Киеву делает счастливыми только американских производителей оружия, считает политик. «Сколько еще Украине? Есть ли предел? <…> Какую красную черту мы установим, не переступим ли мы ее позже?» – передает слова политика Fox News.

Он также заявил, что у США есть более «реальные проблемы», обозначив в качестве одной из них Китай и напомнив о полетах китайского аэростата в воздушном пространстве страны. Тем не менее, ожидается, что Президент США Джо Байден воспользуется очередным обращением к Конгрессу США, чтобы доказать, что Украина является главным приоритетом Америки.

«Завтра президент Байден скажет нам, сколько еще мы должны сделать для Украины. <…> Почему [на первом месте] Украина, страна, которая только что арестовала десятки высокопоставленных руководителей своего правительства из-за открытой коррупции?» – спросил кногрессмен.

Отметим, что Байден планирует выступить перед палатами конгресса с ежегодной программной речью. По мск выступление состоится в среду. Ранее глава американского государства объявил о решении направить украинской стороне 31 танк Abrams. Кроме того, в новый пакет военной помощи вошли боеприпасы, запасные части, предусмотрено обучение украинских экипажей.