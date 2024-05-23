В Конгрессе показали карту России с зоной поражения ракетами ATACMS

Пуск ракеты ATACMS

Фото: Армия США

Председатель Комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол в ходе слушаний призвал государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена отменить запрет для Украины наносить удары по российской территории американским оружием.

При этом конгрессмен-республиканец показал госсекретарю-демократу карту территории РФ с зоной, которую могут поражать поставленные Штатами оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS. Видео беседы опубликовал телеканал C-SPAN.

По словам Маккола, российские войска «размещают артиллерию и ракетные комплексы в непосредственной близости» от границы, но в зоне, где Киеву запрещено использовать американское оружие. Он поинтересовался у дипломата, будет ли пересмотрена такая политика.

Блинкен уклонился от прямого ответа. По его словам, Соединенные Штаты не разрешают и не запрещают наносить удары по территории России, а «Украина должна принимать — и принимает — решения самостоятельно».

Маккол не удовлетворился этим и предложил госсекретарю обратиться к советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и изменить «политическое решение, очень опасное и вредоносное для Украины, для украинского народа».

ATACMS (Army Tactical Missile System, в переводе — «Армейский тактический ракетный комплекс») — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня. Ракеты последних версий способны поражать цели на расстоянии до 310 километров.