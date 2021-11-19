В Конгресс США внесли проект резолюции о непризнании Путина Президентом после 2024 года

Предложение не признавать Владимира Путина Президентом России, если он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году, внесли в Палату представителей Конгресса США. В случае принятия резолюции она будет носить рекомендательный характер, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Авторы документа Стив Коэн и Джо Уилсон обвинили российского лидера в том, что он находится у власти благодаря нарушениям выборного процесса. Также они сочли нарушающими законы и международные обязательства России поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году.

По мнению авторов проекта резолюции, любая попытка нынешнего Президента РФ вновь занять этот пост после завершения текущей каденции 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. За внесение поправок в Основной закон страны проголосовали 77,92% участников плебисцита, против выступили 21,27%.