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В Конго ликвидировали лидера мятежников, предпринявших попытку госпереворота
Лидера мятежников, предпринявших попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), ликвидировали, передает портал Actu30.
«Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией», — уточнили в материале.
По данным РИА Новости, сегодня Вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщало, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем властей.
Издание Actualite добавило, что совершившие попытку госпереворота выступают за свержение президента Феликса Чисекеди.
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