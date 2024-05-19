В Конго ликвидировали лидера мятежников, предпринявших попытку госпереворота

Лидера мятежников, предпринявших попытку государственного переворота в Демократической Республике Конго (ДРК), ликвидировали, передает портал Actu30.

«Лидер нападавших, которые в это воскресенье, 19 мая 2024 года, ворвались во Дворец нации, Кристиан Маланга был убит армией», — уточнили в материале.

По данным РИА Новости, сегодня Вооруженные силы ДРК предотвратили попытку государственного переворота. По словам представителя армии страны Сильвена Экенге, в ней были замешаны иностранцы. Местное издание Actualite сообщало, что были слышны выстрелы недалеко от резиденции кандидата на пост председателя Национальной ассамблеи Виталя Камерхе. По меньшей мере три человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, погибли. Сейчас ситуация находится под контролем властей.

Издание Actualite добавило, что совершившие попытку госпереворота выступают за свержение президента Феликса Чисекеди.