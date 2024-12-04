В Конго более 140 человек погибли от неизвестной болезни

Более 140 человек погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) в ноябре вследствие заражения неизвестной болезнью, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Как уточняет агентство, «неизвестная болезнь привела к гибели 143 человек в юго-западной провинции ДРК в течение ноября».

Заместитель губернатора провинции Кванго Реми Саки и глава местного департамента здравоохранения Аполлинер Юмба сообщили, что все умершие имели схожие симптомы, включая высокую температуру и сильные головные боли. Для проведения исследований и сбора анализов медицинские специалисты были направлены в район распространения инфекции.

Болезнь охватила сельские районы, где доступ к лекарствам крайне ограничен. Из-за отсутствия необходимых медикаментов люди продолжают умирать. Всемирная организация здравоохранения выразила озабоченность ситуацией и сообщила о совместной работе с правительством страны для изучения природы этого заболевания.

При этом отмечается, что количество инфицированных продолжает увеличиваться.