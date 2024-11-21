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В Казани стартовала конференция о роли женщины в тюркско-мусульманском мире
Сегодня в Институте истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Женщина в тюркско-мусульманском мире: от прошлого к настоящему. К вопросу духовно-нравственных ценностей и семейных традиций народов России». Об этом сообщает «Миллиард татар».
Участие в работе форума приняли 60 ученых из 13 городов России и ближнего зарубежья.
По мнению директора Института истории им. Ш.Марджани Радика Салихова, в отечтественной истории роль женщин изучена слабо.
«Роль женщины в тюркско-мусульманском мире – важная, но довольно неисследованная в историографии проблема, требующая глубокого осмысления», – считает он.
Схожую точку зрения выразила главный научный сотрудник Института истории им. Ш.Марджани Лилия Габдрафикова. Она уверена, что путем изучения истории повседневности татарского общества XIX-XX века можно детально раскрыть роль и место женщины в нем.
Данное мероприятие приурочено к Году семьи.
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