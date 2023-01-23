Татарстанские поисковики во время «Марша памяти» расскажут школьникам об экспедициях

В конце января в Татарстане стартует проект «Марш памяти». Первая группа поисковиков поедут в Нижнекамск, Челны и Чистопольский район, где расскажут о своей работе и экспедициях школьникам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель совета РОМО «Объединение Отечество» РТ Александр Коноплев.

«Они будут рассказывать о деятельности своих поисковых организаций с выступлением агитбригад. „Марш памяти“ продлится до 24 марта. В него включатся поисковые отряды разных районов Татарстана», — рассказал спикер.

Затем, в апреле, будет открыта «Вахта памяти», где подведут итоги акции и дадут старт юбилейному году поискового движения и «Объединения Отечество» в Татарстане.