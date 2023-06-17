В сентябре в Национальной библиотеке РТ пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri

В Национальной библиотеке Татарстана 30 сентября пройдет аниме-фестиваль Yokai matsuri, организованный республиканским отделением «Движения первых». Вход будет свободным. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Вокруг культуры аниме собрано большое сообщество, которое интересуется японскими и корейскими играми, литературой, музыкой, танцами. Это большой многогранный пласт, который требует глубокого погружения, изучения всех тонкостей и нюансов. Главное – популярен среди молодежи, а значит, мы не можем не обратить на него внимания. Считаем, что из подобного популярного и массового можно развивать нечто новое для культурного наследия и продвижения культурного кода», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе движения.

В программе запланированы косплей с отдельной номинацией по татарстанской национальной тематике, сover-dance и K-pop, конкурс арта и гейм-зона.

Дополнительно планируется организовать ярмарку и аллею авторов, мини-лекции от представителей различных книжных издательств, мастер-классы, выставочную зону и многое другое.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых», напомним, возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых» 14 февраля текущего года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.