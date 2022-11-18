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Происшествия
18 ноября 2022  17:47
Павел Климчак

В конце рабочей недели на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

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Сегодня вечером в Казани образовались большие пробки. Самое затрудненное движение наблюдается в центре города, на улицах Ершова, местами на проспекте Победы, Баки Урманче, Петра Витера и Амирхана.

Фото: «Яндекс.Карты»

Также красным цветом отмечены участки дорог на улицах Аграрной, Зорге, Аделя Кутуя и на проспекте Ибрагимова.

Фото: «Яндекс.Карты»

Сервис «Яндекс.Карты» оценивает ситуацию на казанских дорогах в 9 баллов. По его прогнозам, пробки снизятся до трех баллов ближе к восьми часам вечера.

Фото: «Яндекс.Карты»

 

#пробки в казани
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