В конце рабочей недели Казань встала в девятибалльных пробках

Вечером пятницы на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки. Самое затрудненное движение наблюдается в центре города, а также на улицах Ершова, Мусина, Фрунзе, Достоевского в сторону Аделя Кутуя и Мамадышском тракте.

Фото: «Яндекс.Карты»

Также красным цветом отмечены улицы Чуйкова, Амирхана, Воровского, Кировская дамба в сторону Адмиралтейской слободы, Гвардейская и Зорге в районе перекрестка с Даурской, а также местами на проспектах Победы и Ямашева.

Фото: «Яндекс.Карты»

По прогнозу сервиса «Яндекс.Карты», ситуация на дорогах снизится до шести баллов ближе к семи часам вечера и до трех баллов – к восьми часам.