В конце ноября в России пройдет математический флешмоб «MathCat»

29 ноября 2025 года по всей России состоится 12-й Всероссийский математический флешмоб «Математический Кот» («MathCat»). Мероприятие открыто для всех желающих – школьников, студентов и взрослых, и участие в нем бесплатное. Образовательные организации, которые станут площадками флешмоба, также присоединяются без взносов.

Акция проводится в рамках Концепции развития математического образования и направлена на популяризацию математической грамотности, которая является основой IT, инженерии, естественных наук и экономики страны. С 2014 года флешмоб в игровом формате позволяет широкой аудитории развивать математические навыки и проверять свои знания.

В 2024 году в «MathCat» приняли участие более 61 тыс. человек на 758 площадках в России и за рубежом – в Казахстане, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Черногории и Сербии. В 2025 году география флешмоба расширится.

Математический флешмоб проходит в преддверии Дня математика в России, который отмечается 1 декабря.

