В конце ноября в Подмосковье определят победителя проекта «Театральный поединок»

На Большой сцене Московского Губернского театра 24 ноября определится победитель шестого сезона масштабного молодежного проекта «Театральный поединок». В финале сойдутся три сильнейших театральных коллектива Московской области, передает «Радио 1».

Конкурс инициирован АНО «Единое творческое пространство» при поддержке Министерства культуры и туризма Подмосковья. Цель проекта – не просто выявить таланты, а создать целостное молодежное творческое сообщество. В этой экосистеме любой начинающий актер получает возможность расти от любительского уровня до профессиональных высот, заводить знакомства и закладывать фундамент карьеры.

В нынешнем сезоне приняли участие 32 коллектива театральных студий из 25 городов Московской области. В финал вышли три команды:

– образцовый коллектив «Театр «Дебют» из Волоколамска,

– образцовый коллектив «Театральная студия «Мозаика» из Дедовска;

– Детский эстрадный музыкальный театр «Мюзикл» из городского округа Химки.

Организаторы подготовили для участников насыщенную программу: творческие встречи с мастерами сцены, а также познавательные мастер-классы, которые охватят самые разные сферы театрального искусства – от актерского мастерства и сценической речи до пластики и современной режиссуры.

Отдельная программа ждет наставников юных артистов. Для художественных руководителей, педагогов коллективов и директоров домов культуры Подмосковья организуют специальные лекции и выступления ведущих экспертов в области театральной педагогики.

Кульминацией вечера станет торжественная церемония закрытия шестого сезона. Будут отмечены все без исключения участники проекта, хотя, разумеется, особые почести ждут финалистов и победителей «Театрального поединка».