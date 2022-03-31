В конце недели в Татарстане потеплеет до +13 градусов

В Татарстане ожидается существенное ухудшение погоды. В период с 1 по 3 апреля в республике выпадет около месячной нормы осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.

Как ранее сообщал «Татар-информ» в первый день апреля Татарстан ожидают снег, дождь и туманы.

2 апреля видимость ухудшится до 500–1000 метров и менее из-за тумана. Температуры повысятся до 2–7 градусов тепла, на юге — сразу до +11. На дорогах сохранятся снежная каша, гололедица и снежные заносы.

3 апреля осадки будут идти преимущественно в виде дождя. Ожидается усиление ветра до 15–20 м/с. Ночью столбики термометров покажут от 0 до +5, а днем поднимутся до 8–13 градусов.

«Ухудшение погоды будет сопровождаться значительным понижением атмосферного давления», — предупреждают синоптики.

При этом в начале следующей недели, предварительно, сохранятся неустойчивая погода и сильные осадки.