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Общество 16 августа 2024 12:50

В конце лета жителей Татарстана ждут трехдневные выходные

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В конце лета жителей Татарстана ждут трехдневные выходные
Празднование Дня республики в 2021 году
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Последняя рабочая неделя третьего месяца лета для жителей Татарстана окажется четырехдневной из-за Дня республики, который отмечается 30 августа. Об этом напоминает производственный календарь Минтруда РТ.

В соответствии с законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа, День Республики Татарстан, является в регионе нерабочим праздничным днем.

Соответственно, татарстанцев в конце лета ждут трехдневные (30 и 31 августа, 1 сентября) выходные.

Продолжительность рабочего дня или смены перед нерабочим праздничным днем сокращается на один час согласно статье 95 Трудового кодекса РФ. Так произойдет и в четверг, 29 августа.

#сокращение рабочей недели #день республики
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