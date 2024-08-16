В конце лета жителей Татарстана ждут трехдневные выходные

Празднование Дня республики в 2021 году

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Последняя рабочая неделя третьего месяца лета для жителей Татарстана окажется четырехдневной из-за Дня республики, который отмечается 30 августа. Об этом напоминает производственный календарь Минтруда РТ.

В соответствии с законом РТ «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» 30 августа, День Республики Татарстан, является в регионе нерабочим праздничным днем.

Соответственно, татарстанцев в конце лета ждут трехдневные (30 и 31 августа, 1 сентября) выходные.

Продолжительность рабочего дня или смены перед нерабочим праздничным днем сокращается на один час согласно статье 95 Трудового кодекса РФ. Так произойдет и в четверг, 29 августа.