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В конце июня в Казани пройдет Китайский Сабантуй — праздник драконьих лодок
В столице Татарстана 25 июня в Центре гребных видов спорта пройдет китайский праздник драконьих лодок, получивший название «Китайский Сабантуй». Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
На праздник заявлены зрелищные гонки на лодках «Дракон», программа с китайской музыкой и аниматорами, китайская кухня и ярмарка сувениров. Будут организованы мастер-классы по созданию воздушных змеев, китайских фонариков и вееров, вырезанию иероглифов из бумаги, плетению узелков, созданию красного конверта на удачу. Кроме того, желающие смогут посетить занятия йогой, поплавать на сапсерфах и выучить несколько фраз на китайском языке. Для посетителей также будет организована зона питания и чайных церемоний.
Программой предусмотрена и детская локация, где юных зрителей будут развлекать аниматоры, аквагримеры, пройдет конкурс по постройке Великой Китайской стены, состоятся танцевальные мастер-классы. Для самых маленьких установят бассейн с шариками.
Как отмечают в ведомстве, идея организации Китайского Сабантуя принадлежит вице-премьеру Татарстана — министру промышленности и торговли РТ Олегу Коробченко. Он возглавляет республиканскую Федерацию гребли на байдарках и каноэ. Инициативу во время встречи с главой Минпромторга Татарстана поддержал Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.
В Китае праздник драконьих лодок считается началом лета, это один из главных праздников в стране. Ему более двух тысяч лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Отмечается в пятый день пятого месяца лунного календаря, поэтому известен и как Праздник двойной пятерки.
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