В конце июня в Казани пройдет Форум модной индустрии

28 и 29 июня в Казани пройдет форум модной индустрии «Система моды 2024+6: предвидение новых сил». Мероприятия форума, организованного Институтом развития индустрии моды Beinopen, состоятся на двух площадках – в Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена»

Программа предусматривает 11 бесплатных лекций и дискуссий с участием приглашенных экспертов и казанских деятелей моды. Подробное расписание представлено на сайте Минкульта РТ.

Кроме основного лектория в течение двух дней форума будет работать бизнес-зал — пространство для нетворкинга фэшн-предпринимателей.

Бесплатная регистрация на форум проходит по ссылке.