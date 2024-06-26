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В конце июня в Казани пройдет Форум модной индустрии
28 и 29 июня в Казани пройдет форум модной индустрии «Система моды 2024+6: предвидение новых сил». Мероприятия форума, организованного Институтом развития индустрии моды Beinopen, состоятся на двух площадках – в Национальной библиотеке РТ и Центре современной культуры «Смена»
Программа предусматривает 11 бесплатных лекций и дискуссий с участием приглашенных экспертов и казанских деятелей моды. Подробное расписание представлено на сайте Минкульта РТ.
Кроме основного лектория в течение двух дней форума будет работать бизнес-зал — пространство для нетворкинга фэшн-предпринимателей.
Бесплатная регистрация на форум проходит по ссылке.
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