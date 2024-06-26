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Общество 26 июня 2024 09:00

В конце июня под Казанью пройдет традиционный фестиваль «АрхПикник»

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В конце июня под Казанью пройдет традиционный фестиваль «АрхПикник»

Творческий фестиваль «АрхПикник» в Татрстане пройдет традиционно в селе Атабаево, расположенном в 60 км от Казани. Мероприятие запланировано на 29 июня, старт в 11:00.

Участники фестиваля создадут 9 скульптур из природных материалов, которые будут установлены в этнопарке под открытым небом, расположенном на живописном берегу Куйбышевского водохранилища.

В программе – этномузыка, фудкорты, мастер-классы, фотозоны и спортивные активности. Хедлайнер вечерней программы шоу-группа ЖИВаGO. Вход свободный.

#Казань #фестиваль
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