В конце июня под Казанью пройдет традиционный фестиваль «АрхПикник»

Творческий фестиваль «АрхПикник» в Татрстане пройдет традиционно в селе Атабаево, расположенном в 60 км от Казани. Мероприятие запланировано на 29 июня, старт в 11:00.

Участники фестиваля создадут 9 скульптур из природных материалов, которые будут установлены в этнопарке под открытым небом, расположенном на живописном берегу Куйбышевского водохранилища.

В программе – этномузыка, фудкорты, мастер-классы, фотозоны и спортивные активности. Хедлайнер вечерней программы шоу-группа ЖИВаGO. Вход свободный.