В конце августа в столице РТ откроется коворкинг «Доброй Казани»

К концу августа в Советском районе откроется Коворкинг «Доброй Казани» с колл-центром и конференц-залом. Он объединит под одной крышей представителей более 100 благотворительных сообществ, которые будут собираться для совместной работы — обмена опытом и подготовки проектов, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Помещение коворкинга площадью 506 кв.м, расположенное на первом этаже жилого дома № 5 по ул.Сеченова, сможет вместить в себя до 24 приглашенных специалистов.

«На сегодня у „Доброй Казани“ насчитывается более 100 партнеров — это люди, которые неравнодушны к проблемам других. Мы хотим их поблагодарить и обустроить коворкинг, где будут комфортные условия для эффективной работы», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин, который сегодня проконтролировал ход ремонтных работ.

Планируется, что после открытия коворкинга фонд «Добрая Казань» сможет проводить здесь мастер-классы, семинары, встречи с благополучателями и другие мероприятия. Ежедневно в коворкинге смогут работать мамы детей с ограниченными возможностями здоровья, помогать им будут тьюторы и волонтеры.

Сейчас в помещении еще продолжается ремонт: рабочие проводят замену инженерных сетей и монтаж системы кондиционирования. Для работы сотрудников закупят ноутбуки, компьютеры и проекторы, а для детей в игровой комнате разместят сухой бассейн и другие предметы для досуга.

Одновременно с внутренними работами ведется благоустройство прилегающей территории по улицам Ершова, Алексеева и Сеченова по программе «Наш двор». В целом программа, инициированная президентом РТ Рустамом Миннихановым, выполнена в Казани на 52,7%. Работы завершены на территории 140 домов, еще на 197 объектах благоустройство продолжается.