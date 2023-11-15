В конце 2024 года в ЖК «Мәхәббәт» сдадут соципотечный дом на 168 квартир

Строительство 168-квартирного соципотечного дома №1-2-3 в ЖК «Мәхәббәт» планируют завершить в конце 2024 года. Сейчас готовность объекта составляет 7,5%, сообщается в телеграм-канале Госжилфонда при Раисе РТ.

Фото: https://t.me/goszhilfondRT

Строительство этого дома, а также 112-квартирного №1-2-2, напомним, началось в августе этого года. Помимо них, в жилом комплексе возводятся еще семь зданий. Квартиры в них предназначены для участников жилищных программ ГЖФ. Это соответствует цели национального проекта «Жилье и городская среда» — обеспечить россиян доступным и комфортным жильем.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.