В конце 2022 года на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишеве появятся первые резиденты

В июле два первых резидента ОЭЗ «Иннополис» приступят к строительству своих предприятий на площадке особой экономической зоны в Лаишевском районе Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 рассказал гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов.

«По планам обе компании приступят к строительству в июле. Сейчас ведутся проектные работы. Компании планируют завершить строительство к концу следующего года. Мы получим первые два проекта на площадке», — сообщил Халимов.

При этом, по словам собеседника агентства, потенциал площадки гораздо больше — там можно разместить до 15 высокотехнологичных производств. Сейчас фактором, сдерживающим развитие производства на территории ОЭЗ в Лаишевского районе, является недостаточность инженерной инфраструктуры и энергетических мощностей.

На данный момент руководство особой экономической зоны совместно с Министерством строительства и архитектуры РТ работает над решением данного вопроса, подчеркнул гендиректор ОЭЗ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис» создана на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Татарстана. Ее территория в Лаишевском районе составляет 118,7 гектара.