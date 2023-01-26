В Комсомольском районе Челнов ТОС благодаря грантам смогли обновить детские площадки

В 2022 году девять председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС) Комсомольского района Набережных Челнов выиграли гранты в размере 9 млн 738 тыс. рублей. Благодаря этому удалось частично обновить скверы и детские площадки, разбить цветники.

Об этом на очередном сходе граждан, организованном в ДДК «Бумажник», рассказал и. о. главы администрации Комсомольского района Фидарис Хабибуллин. Во встрече с местными жителями также приняли участие заместитель мэра Челнов Ирина Сагидуллина, депутат Государственного Совета РТ Андрей Фомичев и депутат городского Совета Евгений Залогин, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

В своем докладе и. о. главы района также обратил внимание на изменения, связанные с участием города в программах различного уровня. Среди них он упомянул развитие общественных пространств, капитальный ремонт и строительство жилых домов.

О своей деятельности поведал депутат Государственного Совета РТ Андрей Фомичев. Заместитель руководителя Управляющей компании «Бумажник» Елена Яхина поделилась информацией о работе УК в 2022 году. Участковый уполномоченный полиции ОП2 «Комсомольский» капитан полиции Айнур Хайруллин доложил об оперативной обстановке на территории 17-го и 18-го комплексов.

В свою очередь председатель ТОС «Бумажник» Елена Овчинникова рассказала о мероприятиях ТОС 17-го, 17-го а и 18-го комплексов, а также частного сектора микрорайонов Красные Челны и Элеваторная Гора. Это, в частности, благоустройство территории, работа с населением, участие в субботниках и посадке деревьев.

Подводя итог встречи, заместитель мэра Набережных Челнов Ирина Сагидуллина заявила, что в течение последних лет в городе происходят качественные изменения.

«В 2023 году в жилом районе „Притяжение“ будет построена школа, проведут ремонт школ №44, 56, 69 и спортивной школы №11. Также будет продолжена работа по благоустройству парков и дворов, ремонт улицы Гидростроителей», — напомнила чиновница.

Жители затронули ряд проблемных вопросов. Среди них оказались в том числе транспортные перевозки, ремонт дорог и оплата услуг ЖКХ. Все обращения приняты представителями администрации для изучения и дальнейшей работы.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.