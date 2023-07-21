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Руc Тат
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Происшествия 21 июля 2023 08:05

В Комсомольске-на-Амуре мужчина выбросил ребенка с третьего этажа

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Следователи в Комсомольске-на-Амуре завели дело о покушении на убийство малолетнего на местного жителя, который выбросил маленькую девочку из окна, сообщает ТАСС.

По версии следствия, жительница Комсомольска-на-Амуре наняла няню для дочери, которая оказывала услуги по месту своего проживания.

Минувшим вечером няня взяла девочку с собой и отправилась в гости к соседу с третьего этажа. Там они стали распивать спиртные напитки. Ребенок заплакал и пьяный мужчина сбросил девочку с балкона. Ребенка госпитализировали, ей оказывается медицинская помощь.

#пострадал ребенок
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