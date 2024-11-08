Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, до смерти уморивших голодом 2-летнюю дочь
В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, которые до смерти заморили 2-летнюю дочь голодом.
На родителей девочки возбудили уголовное дело по признакам истязания и убийства.
В СУ СК отметили, что мужчина и женщина – местные, один из родителей был трудоустроен.
Как сообщают РИА «Новости», девочка была нежеланным ребенком у 27-летней матери и 29-летнего отца. Из-за этого они решили избавиться от нее. Родители морили девочку голодом и не давали воды. Это продолжалось около пяти месяцев.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников