В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, до смерти уморивших голодом 2-летнюю дочь

В Комсомольске-на-Амуре арестовали родителей, которые до смерти заморили 2-летнюю дочь голодом.

На родителей девочки возбудили уголовное дело по признакам истязания и убийства.

В СУ СК отметили, что мужчина и женщина – местные, один из родителей был трудоустроен.

Как сообщают РИА «Новости», девочка была нежеланным ребенком у 27-летней матери и 29-летнего отца. Из-за этого они решили избавиться от нее. Родители морили девочку голодом и не давали воды. Это продолжалось около пяти месяцев.