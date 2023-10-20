В комплексе «Адымнар» подвели итоги выборов председателей «Совета первых»

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Во втором корпусе казанского полилингвального комплекса «Адымнар» подвели итоги выборов председателей «Совета первых». В мероприятии приняли участие помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, руководитель местного отделения «Движения первых» в Казани Динар Бариев, первый заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина, главный специалист Управления образования Лилия Арсланова.

Именно этим мероприятием завершился осенний молодежный автобусный тур «Время первых», который уже охватил 21 тыс. жителей Татарстана и теперь продолжает свое путешествие по Казани.

Открывая церемонию объявления имен победителей, заместитель директора комплекса «Адымнар» по общим вопросам Рустем Гильмутдинов отметил, что сегодня у ребят есть все возможности для самореализации и развития «В движении сила. Но если вы будете двигаться только вперед и вперед, преодолевая на своем пути любые препятствия, вы обязательно станете первыми! И „Движение первых“ вам в этом поможет», — обратился он к собравшимся школьникам.

В свою очередь помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в Татарстане Тимур Сулейманов рассказал о задачах «Движения первых» и напомнил, что одним из самых важных принципов движения является наставничество. Это значит, что старшие всегда отвечают и поддерживают тех, кто идет за ними.

«Вы знаете, что ребята с 1-го по 4-й класс участвуют в программе „Орлята России“. Мы решили, что будет правильно, если старшеклассники, которые уже вошли в совет „Движения первых“, придут к „орлятам“ и каждому из них подарят значок, на котором изображен маленький белый барсик, котенок „Ак Барса“, тем самым продемонстрировав преемственность поколений», — отметил Тимур Сулейманов.

После вступительных слов почетных гостей наступил самый главный момент мероприятия — оглашение итогов голосования в «Совет первых». Свои программы на должности президента школы и председателя совета представили девять кандидатов. Также в рамках предвыборной кампании прошли дебаты, на которых каждый из кандидатов рассказал, почему решил выдвигаться на эту должность. После тщательного подсчета голосов должность президента занял Ибрахим Закиров, а председателем совета стал Самир Хазиев. Они будут работать вместе над самоуправлением в школах, но при этом один из них станет заниматься только внутренним распорядком школы, а второй — системно внедрять движение в жизнь учащихся.

«Выборы председателя „Совета первых“ — важное общественное событие в школах, так как является начальной ступенью подготовки будущих молодежных лидеров и руководителей. И это не история с началом карьерной лестницы, это история активных молодых людей, которым интересно сделать свою жизнь и жизнь своих друзей креативной и общественно полезной», — подчеркнул Тимур Сулейманов.