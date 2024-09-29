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В Комитете по транспорту объяснили инцидент с оторванной крышей автобуса в Казани
Сегодня в социальных сетях появилась информация о том, что в Казани у автобуса №54 во время движения по мосту Миллениум оторвало часть крыши.
Как сообщили в Комитете по транспорту Казани, инцидент произошел из-за сильного ветра, который сорвал крышку, предназначенную для защиты газовых баллонов на крыше автобуса. Деталь экипаж занес в салон автобуса, заявили в комитете.
Уточняется, что автобус уже направили в гараж на ремонт. Пострадавших в инциденте нет.
«Сейчас перевозчики ждут обновление автопарка, которое уже началось. Первые автобусы поступили от производителя», – добавили в Комитете по транспорту столицы Татарстана.
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