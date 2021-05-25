В Комитете по стандарту «Халяль» ДУМ РТ сменился председатель

Председателем Комитета по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман Татарстана назначен имам-мухтасиб Пестречинского района РТ Аббяс хазрат Кадиров. Свои новые обязанности он будет совмещать со старыми, сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Возглавлявший Комитет по стандарту «Халяль» с июля 2018 года Ирек хазрат Зиганшин остался работать заместителем председателя организации — как «имеющий неоценимый опыт и заслуги в этой отрасли», уточняет пресс-служба комитета.

Аббяс хазрат Кадиров родом из села Средняя Елюзань Пензенской области. Он внук скончавшегося в этом году Адельши хазрата Юнкина, бывшего старейшим муфтием России. В 2014 году окончил каирский университет аль-Азхар (по специальности «Исламское право»), а в 2019-м — Российский университет транспорта (бакалавр по специальности «Международные отношения»). Сейчас учится в магистратуре Российского исламского института.

Сначала Кадиров работал в ДУМ города Москвы и Центрального региона «Московский муфтият» руководителем учебного отдела и руководителем международного отдела. Религиозную деятельность в Татарстане священнослужитель начал с поста имама казанской мечети «Тынычлык». С 2018 года — руководитель Пестречинского мухтасибата ДУМ РТ.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ.