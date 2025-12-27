В Комитете по биоресурсам РТ рассказали про изменения в получении охотбилета в 2025 году

Начиная с 1 сентября в Российское законодательство внесены важные поправки, касающиеся получения охотничьего билета. Об изменениях в его получении рассказал заместитель Председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

Так, он отметил, что теперь каждый желающий получить охотбилет обязан подтвердить знание охотничьего минимума, который включает в себя знание требований безопасности при осуществлении охоты, знание правил охоты и знание основ биологии диких животных. Кроме того, в него входят и практические навыки: безопасность обращения с орудиями охоты, оказание первой медицинской помощи, навыки ориентирования на местности и навыки обращения с добытыми охотничьими ресурсами.

Проверку знаний проходят граждане, окончившие учебные курсы у охотпользователя, или же те, кто самостоятельно освоил программу и подтвердил свои знания рекомендациями двух охотников со стажем не менее пяти лет. Экзамен проходит по примеру класса ГИБДД со всем соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Тест состоит из 100 вопросов, а для успешного прохождения необходимо минимум 75 правильных ответов.

По словам Мухтарова, изменения в законодательстве уменьшили количество желающих оформить билет в десять раз. Если раньше многие пытались получить документ лишь для приобретения оружия, то теперь процесс стал более осознанным и ответственным. Это изменение положительно влияет на экологическое состояние природы и увеличивает доверие к сообществу охотников, поскольку отсекает случайных людей, уменьшает риск нарушений и помогает сохранить природные ресурсы.